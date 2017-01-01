Невеста Козловского сомневается в его ориентации

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Любимая украинского артиста говорит, что только сам Виталий знает, какой он ориентации

Несмотря на то, что певец Виталий Козловский обручился со своей подругой Рамин, слухи о его нетрадиционной ориентации не утихают и дальше.

Причем даже невеста, похоже, до конца не уверена в том, что Виталик предпочитает все-таки женщинам.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из ответа Рамины на вопрос об ориентации ее парня в программе «Светская жизнь».

«Не знаю, на самом деле, время покажет, потому что сейчас такие мужчины, что не понятно, какая ориентация. Тем более, в шоу-бизнесе», - сказала Рамина.

Рамина и Виталий

«Много примеров: сначала нормальный, нормальный, а потом как-то не на той стороне. Надеюсь, Виталик не так, и мне повезло. Но, к сожалению, никто не знает кроме него самого», - отметила невеста Козловского.

Ответом Козловского на слова невесты было: «Что ты несешь?».

Впрочем, сам Виталий спокойно относится к этим обсуждений. Мол, если люди говорят, значит, им интересуются.