Невеста Виталия Козловского показала свадебное платье

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Рамина раскрыла детали предстоящей свадебной церемонии

Экс-участница скандального телевизионного шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай опубликовала на своей страничке в соцсети фото в свадебном платье. По словам возлюбленной Виталия Козловского, она никак не может определится с платьем и просит совета у подписчиков.

«Девочки, нужен совет. Летом свадьба, а я никак не могу придумать, что делать с платьем... Изначально я вообще не хотела никакое платье, сейчас хочу самое красивое платье в мире! Кто выходил замуж, расскажите, стоит ли вообще глобально тратится на свадебное платье ?Какие есть хорошие места, в которых можно это все посмотреть? Только не предлагайте, плиз, банальные магазины с классическими пышными платьями. Я хочу, чтобы дорАгА-бАгАто или стильный минимализм»,- написала Рамина.

Конечно же, подписчики Рамины завалили ее советами и эскизами в комментариях. Но большая часть фолловеров отметила, что любое платье будет Рамине к лицу:

«Ты и так очень красивая девушка,тебе в любом платье будет красиво! Главное ,чтобы вы были счастливы и берегли друг друга!»,- подбодрили невесту в соцсетиях.

Рамина показала, как готовится к свадьбе



