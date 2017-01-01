Невъездные российские звезды высказали свое отношение к украинским спецслужбам
- Сьогодні, 15:32
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Сергей Лазарев и Елена Ваенга
Представители российской попсы не упустили возможность поддержать Лолиту в ненависти к украинским спецслужбам, после инцидента в Конотопе
В комментариях под обращением российской певицы Лолиты к СБУ образовался целый клуб обиженных на «беззаконие» украинских спецслужб.
Милявскую поддержали такие исполнители как Сергей Лазарев, Елена Ваенга и певица Валерия, которым тоже запрещен въезд в Украину. Последняя, не подбирая выражений высказалась про украинскую власть и назвала украинцев «подчинёнными».
Напомним, что Скандальная певица прокомментировала запрет въезда в Украину.
По словам Лолиты Милявской, причиной запрета въезда в Украину стала ее концертная деятельность на территории аннексированного Крыма в 2015 году.