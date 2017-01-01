Ничего не жалко: Бейонсе потратит миллион долларов на обустройство детской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понятное дело, что одна из самых богатых пар шоу-бизнеса вряд ли будет экономить на собственных детях, но, кажется, Джей Зи и Бейонсе переплюнули сами себя.

Супруги совсем не жалеют денег на подготовку к рождению близнецов: по словам инсайдеров, чета уже потратила около $80 тысяч на золотые кроваткии не планирует останавливаться не достигнутом.

По сообщению источников, на обустройство детской певица потратит около миллиона долларов. На что? Объясняем: помимо эксклюзивной дизайнерской мебели, комната будет оборудована по последним техническим разработкам. Не удивимся, если пеленальный столик будет не только украшен всеми возможными драгоценными камнями, но ещё и будет переодевать малыша самостоятельно.

Впрочем, место экономии все-таки есть: Бейонсе решила рожать в домашних условиях, отказавшись от услуг дорогих перинатальных центров. Почему — неизвестно, однако инсайдеры утверждают, что всему виной слухи, которые поползли после первой беременности. Тогда певица и рэпер арендовали весь этаж клиники, отобрав средства связи у персонала, чтобы роды прошли в строжайшей секретности. Что сыграло с ними злую шутку: многие были уверены, что Бейонсе на самом деле беременна не была, а вместо неё «рожала» суррогатная мать.

Джерело: graziamagazine.ru