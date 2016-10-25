Ник Кэннон поддержал Мэрайю Кэрри

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Бывший муж Мэрайи Кери Ник Кэннон поддержал ее в сложный период, когда на расстроенную певицу ополчились ее поклонники после ее новогоднего провального выступления.

«Вы же знаете, что я люблю теории заговоров.

Я думаю, что правительство сделало это! А если отбросить шутки прочь, то я уверен, что её подставили. Это очевидно» — заявил Ник в эфире шоу Эллен ДеДженерес.

Также актер в беседе сообщил, что всегда будет поддерживать мать своих детей - двойняшек Монро и Мароккана, так как они с Мэрайей всегда будут семьей , где в первую очередь нужно заботиться об интересах своих детей. Судя по всему, Ника Кэннона ничуть не волнуют эскапады Мэрайи на личном фронте – неудавшаяся помолвка, закончившаяся скандалом и взаимными обвинениями, а следом – роман с танцором.

Напомним, что Мэрайя Кэри оконфузилась на новогоднем выступлении, когда не смогла нормально исполнить песню Emotions и несколько раз не попала в фонограмму. Расстроенная Кэрри, бросив микрофон, ушла со сцены. Позже в своем Instagram Мэрайя Кэри извинилась перед поклонниками за случившееся. Она написала, что неудачи случаются. В свою очередь, многие пользователи соцсетей с юмором отнеслись к этому инциденту и назвали Керри последней жертвой 2016 года, а многие усомнились в «звездности» певицы.

Джерело: popcornnews