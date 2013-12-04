Никита Джигурда без вести пропал в «ДНР»?

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Никита Джигурда пропустил сегодняшнее судебное заседание по поводу развода с фигуристкой Мариной Анисиной.

Представитель скандального актера заявил, что Джигурда сейчас находится в «ДНР» и уже три дня не выходит ни с кем на связь.

Антонина Саврасова-Абрамова, которая защищает в суде интересы Джигурды, заявила, что уже три дня с актером нет никакой связи, потому что он не берет телефон. Она уточнила, что как раз три дня назад он собирался уезжать в «ДНР», но куда он на самом деле поехал никто не знает, пишет actualnews.org.

«Я очень переживаю за Никиту! Он куда-то делся и несколько дней не выходит со мной на связь. Я очень переживаю за него, главное – чтобы он вернулся из Донецка. Думаю, и Анисина сегодня прокомментирует этот факт. Хочу сказать: Никита, позвони мне, ты мне совсем не посторонний человек, я готова пойти тебе навстречу. Касательно его развода с Мариной я скажу следующее: решение о разводе приняла Анисина, а желание женщины нужно уважать. Лишь время покажет, поступила она правильно или нет», – сказала Антонина сайту телеканала «Звезда».