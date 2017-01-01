Николь Кидман объяснила, что случилось с ее руками на премии «Оскар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николь Кидман в недавнем интервью рассказала, почему она так странно аплодировала на недавней церемонии «Оскар».

По словам актрисы, она была вынуждена хлопать лишь основаниями ладоней с широко разведенными пальцами из-за дорого кольца Harry Winston с бриллиантом в 119 карат.

«Мне постоянно приходилось сдерживать свои эмоции. Я не могла нормально аплодировать из-за огромного кольца на пальце. Ведь оно такое дорогое и красивое. Естественно, что я испугалась. Мне казалось, что если я начну нормально хлопать в ладоши, то с ним что-то случится — оно поцарапается или вовсе слетит. В один момент, когда я не смогла сдержать чувств, я нашла свой собственный, как мне тогда казалось, «безопасный» способ и развела пальцы далеко друг от друга, чтобы с кольцом ничего не случилось», — объяснила Кидман.

Джерело: graziamagazine.ru