Николь Кидман собралась писать автобиографию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обладательница «Оскара» Николь Кидман собирается приступить к написанию автобиографии, в которой, как сообщает издание Star, намерена рассказать о разводе с Томом Крузом и браке с музыкантом Китом Урбаном.

Разумеется, у 49-летней актрисы найдется немало интересных деталей для автобиографии – начиная с развода с Томом Крузом в 2001 году и заканчивая ее жизнью с Китом Урбаном, который в 2007 году провел какое-то время в реабилитационной клинике, лечась от алкоголизма.

По слухам, Николь уже ведет переговоры с одним из американских издательств, которое предложило актрисе за автобиографию сумму в размере нескольких миллионов долларов.

Николь – одна из немногих актрис, которые умудряются сохранять свою личную жизнь в тайне от публики, но, как утверждает источник Star, Кидман готова опубликовать автобиографию. Дополнительным стимулом для актрисы якобы стали 8 миллионов долларов, предложенные ей издателями.

Напомним, Николь Кидман и Том Круз, у которых есть двое совместных усыновленных детей, 24-летняя Изабелла и 21-летний Коннор – поженились в 1990 году и разошлись спустя 11 лет. В июне 2006 года Николь вышла замуж за Кита Урбана, с которым воспитывает двоих дочерей – 8-летнюю Сандей и 6-летнюю Фейт.