

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм выбрала нового амбассадора своей новой коллекции сезона осень-зима 2017-18, и им стала не ее лучшая подруга Ева Лонгория, как того можно было бы ожидать, а оскароносная актриса Николь Кидман.

Несколько часов назад Виктория опубликовала первый и пока единственный бэкстейдж-снимок со съемок рекламной кампании.

«Николь Кидман выглядит просто потрясающе в платье из осенне-зимней коллекции Victoria Beckham 2017», - написала Виктория.

Поклонники восприняли новость на ура. «Две легенды! Лучшее сочетание», - пишут в комментариях к посту. Раньше Николь не раз становилась лицом знаменитого на весь мир бренда. Так, актриса представляла марки Chanel, Jimmy Choo, Omega и другие.

-4_03

Джерело: Hello!