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    Шоу-біз

    Николь Кидман стала лицом новой коллекции одежды Виктории Бекхэм

    • Сьогодні, 14:08
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    Виктория Бекхэм выбрала нового амбассадора своей новой коллекции сезона осень-зима 2017-18, и им стала не ее лучшая подруга Ева Лонгория, как того можно было бы ожидать, а оскароносная актриса Николь Кидман.

    Несколько часов назад Виктория опубликовала первый и пока единственный бэкстейдж-снимок со съемок рекламной кампании.

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    «Николь Кидман выглядит просто потрясающе в платье из осенне-зимней коллекции Victoria Beckham 2017», - написала Виктория.

    Поклонники восприняли новость на ура. «Две легенды! Лучшее сочетание», - пишут в комментариях к посту. Раньше Николь не раз становилась лицом знаменитого на весь мир бренда. Так, актриса представляла марки Chanel, Jimmy Choo, Omega и другие. 

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    Джерело: Hello!

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