Николь Кидман стала лицом новой коллекции одежды Виктории Бекхэм
- Сьогодні, 14:08
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Виктория Бекхэм выбрала нового амбассадора своей новой коллекции сезона осень-зима 2017-18, и им стала не ее лучшая подруга Ева Лонгория, как того можно было бы ожидать, а оскароносная актриса Николь Кидман.
Несколько часов назад Виктория опубликовала первый и пока единственный бэкстейдж-снимок со съемок рекламной кампании.
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«Николь Кидман выглядит просто потрясающе в платье из осенне-зимней коллекции Victoria Beckham 2017», - написала Виктория.
Поклонники восприняли новость на ура. «Две легенды! Лучшее сочетание», - пишут в комментариях к посту. Раньше Николь не раз становилась лицом знаменитого на весь мир бренда. Так, актриса представляла марки Chanel, Jimmy Choo, Omega и другие.
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Джерело: Hello!