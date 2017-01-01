Николь Кидман удивила поклонников обнаженными ягодицами и грудью

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Николь Кидман поразила фанатов своими недавними съемками в сериале «Большая маленькая ложь»: актриса появляется в нескольких сценах частично или полностью обнаженной.

Кроме того, Кидман играет в секс-сценах с коллегой по площадке Александром Скарсгардом, исполняющем роль ее мужа.

По сценарию героиня Николь Селеста вышла замуж за богатого бизнесмена по имени Перри. Однако в какой-то момент счастливый брак сменился настоящим кошмаром: жена становится жертвой физической агрессии супруга. Несколько сцен домашнего насилия с участием Николь уже были показаны, но создатели сериала не рассказывают, будут ли продолжать эту сюжетную линию.

Джерело: graziamagazine.ru