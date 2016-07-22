Николай Тищенко променял СТБ на Новый канал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный ресторатор стал ведущим программы «Ревизор».

Несколько месяцев «Ревизор» искал человека, который будет проводить проверки ресторанов и отелей Украины. После длительных и тщательных кастингов команда проекта и творческий совет Нового канала остановили выбор на известном рестораторе Николае Тищенко.





«Мы очень хотели найти эксперта в этом деле. Николай Тищенко этому критерию соответствует – это во-первых. Во-вторых, у него есть опыт работы в эфире. В-третьих, он уже состоявшаяся звезда. И, что немаловажно, у него есть желание работать в нашем проекте, несмотря на все трудности, которые ему предстоят. Может, он просто еще не понимает масштаба этих трудностей», - рассказали продюсеры проекта.

Николай, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации (съемки проходили на квартире, где кухня – якобы ресторан, жилая зона – отель) и непосредственно реальная проверка заведений.

«Меня постоянно проверяли на прочность, – вспоминает Николай Тищенко. – Селили в отель без горячей воды и отопления (температура в номере была +13), заставляли ночевать в спальном мешке, который мне мал, рассказывали о различных трудностях работы в «Ревизоре» (смеется). Потом не кормили два дня, ссылаясь на условия контракта. Который меня, кстати, заставили подписать ночью в закрытом ресторане (смеется). Шучу, конечно. На самом деле, все эти сложности, напротив, только убеждали меня в том, что я хочу работать с «Ревизором», ведь чем больше трудностей, тем интереснее процесс. На кастингах мне очень помогала Аня Жижа. Она – профессионал с большой буквы. Переживала за весь процесс, вводила меня в курс дела, сама приобщалась к ревизии, когда я что-то упускал… Таких как она не хочется подводить».

По словам нового ведущего проекта, «Ревизор» – прекрасное пособие по отстаиванию своих прав в сфере обслуживания, ведь благодаря ему потребители становятся более осведомленными.

«Некоторые по пять лет изучают в вузах законы «О защите прав потребителей», – говорит ресторатор. – А тут включил Новый канал – и учись себе на здоровье, совершенно бесплатно. Мне кажется, за 6 лет существования «Ревизора» украинцы стали в разы внимательнее и требовательнее к сервису, что не может не радовать. Я горжусь, что стал частью команды «Ревизора». Мы вместе продолжим бороться за справедливость, и трудиться на благо потребителей. Мой девиз – «Клиент всегда прав». А если нет – значит, это плохой ресторан или отель», - заявил Тищенко.