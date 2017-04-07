Ниже пупка: Бритни Спирc показала поклонникам новую татуировку
- Сьогодні, 10:12
-
Розсилка
«Что может быть лучше, чем спортивные штаны и футболка». Пожалуй, такой вопрос ожидаемо можно услышать от подростка, но не от 35-летней Бритни Спирс. ]
Бритни Спирс разместила в своем микроблоге фотографию, на которой отчетливо видны новые татуировки.
Заинтересовали фанатов Бритни не сами татуировки и их значение, а место, на котором они «набиты». Загадочные знаки Спирс демонстрирует слегка спустив штаны, куда ниже линии бикини. Некоторые подписчики предположили, что появление тату связано с новым 23-летним бойфрендом певицы, от которого она, по словам инсайдеров, без ума.
Впрочем, нельзя казать, что комментаторы поддерживают «души прекрасные порывы» влюбленной Бритни. Многие написали, что такие татуировки на теле матери двух сыновей — это несерьезно. Напомним, что Спир воспитывает 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса.
Джерело: graziamagazine.ru