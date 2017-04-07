Ниже пупка: Бритни Спирc показала поклонникам новую татуировку

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«Что может быть лучше, чем спортивные штаны и футболка». Пожалуй, такой вопрос ожидаемо можно услышать от подростка, но не от 35-летней Бритни Спирс. ]

Бритни Спирс разместила в своем микроблоге фотографию, на которой отчетливо видны новые татуировки.

Заинтересовали фанатов Бритни не сами татуировки и их значение, а место, на котором они «набиты». Загадочные знаки Спирс демонстрирует слегка спустив штаны, куда ниже линии бикини. Некоторые подписчики предположили, что появление тату связано с новым 23-летним бойфрендом певицы, от которого она, по словам инсайдеров, без ума.

What's better than sweats and a tshirt? Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Апр 7 2017 в 3:15 PDT

Впрочем, нельзя казать, что комментаторы поддерживают «души прекрасные порывы» влюбленной Бритни. Многие написали, что такие татуировки на теле матери двух сыновей — это несерьезно. Напомним, что Спир воспитывает 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса.

Джерело: graziamagazine.ru