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    Шоу-біз

    Ночная жизнь «Евровидения-2017» в Киеве

    • Сьогодні, 17:05
    • Розсилка

    Специально для конкурсантов песенного шоу, гостей столицы и международных делегаций, в Киеве открыли ночной клуб - место, в котором пройдут самые громкие и незабываемые вечеринки «Евровидения-2017»

    Euroclub - ночной клуб для представителей международных делегаций, медиа и фанатов «Евровидения». Расположен по адресу Парковая 16а – КВЦ Парковый. Это место для неформального общения участников конкурса и гостей столицы. В Евроклубе конкурсанты могут отдохнуть после изнурительных репетиций, познакомиться с другими участниками и поболтать со своими фанатами. Также клуб является одной из главных локаций для официальных мероприятий «Евровидения-2017» в Киеве. В нем проводят официальные вечеринки для делегаций из разных стран, планируют проводить after party после церемонии открытия, двух полуфиналов и финального шоу. Клуб работает 1 - 14 мая (20:00 - 04:00). Стоимость входных билетов начинается от 1.500 грн, приобрести их можно на сайте официальной точки продаж.

    Программа вечеринок в Euroclub:

    05.05Ukrainian OGAE party

    06.05 – Cеверная вечеринка

    07.05 – After party официальной церемонии открытия «Евровидения-2017»

    08.05 – Израильская вечеринка

    09.05 – After party Первого Полуфинала «Евровидения-2017»

    10.05 – OGAE party

    11.05 – After party Второго Полуфинала «Евровидения-2017»

    12.05 - After party Euroclub

    13.05 - After party Финального шоу

    Для тех, кому не по душе ночной стиль жизни, работает EuroFunCafe. Кафе открыто 1 - 14 мая (11:00 - 20:00) и находится по тому же адресу – КВЦ Парковый. Попасть в EuroFunCafe может любой желающий. В дневную программу данной локации входят: прямые трансляции «Евровидения», выступления артистов, встречи исполнителей со своими  фанатами, интервью с участниками международного конкурса, просмотр кинофильмов, зажигательные танцевальные шоу, общение с известными спикерами «Евровидения», конкурсы, вкусные обеды и ужины, музыка лучших диджеев и караоке (в вечернее время).
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