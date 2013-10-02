«Ночные снайперы» выпустили лирический сингл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сингл войдет в новый альбом группы.

После выхода нашумевшего альбома «Выживут только влюблённые», который получил статус платинового, группа не перестает радовать поклонников. Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» презентовали нежный и прозывающий сингл «Разбуди меня».

«Я написала эту песню на одном дыхании. Она будто ждала, когда я возьму гитару и она прольется из меня. Конечно, я понимала, что такая любовная песня обязана лететь в одежде из звуков. Но я не ожидала, что у нас получится такой блестящий и воздушный полет в состояние любви. Это, действительно, начало новой истории моей группы»,- рассказала Диана Арбенина.

Отметим, что не так давно Диана Арбенина шокировала своих поклонников: в откровенном клипе на песню «Очень хотела» 42-летняя певица предстала обнаженной в постельных сценах.