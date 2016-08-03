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    Новая девушка Гарри Стайлса вынуждена уйти из соцсетей из-за хейтеров

    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка

    Всего лишь неделю с небольшим назад поклонники Гарри Стайлса узнали, что у их кумира появилась новая подруга – британская блоггерша, повар и автор кулинарных книг Тесс Уорд.

     К сожалению, вместо того, чтобы порадоваться за певца, многие его фанаты начали настоящую травлю – и в результате Тесс объявила, что вынуждена «взять паузу» и уйти из соцсетей из-за хейтеров.

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    В интервью изданию The Times 27-летняя Тесс, с которой 23-летний Гарри Стайлс познакомился через общих друзей, призналась, что справляться с обрушившейся на нее волной критики, а то и откровенной ненависти фанатов певца очень непросто.

    «Я удалила Snapchat, я не пользуюсь Twitter, я даже подумываю уйти из Instagram. В настоящий момент я получаю там очень много сообщений, но предпочитаю не отвечать на них. Мне просто нужен перерыв». Также девушка подчеркнула, что «не заинтересована» в славе и оказалась в среде, которую не понимает, не может контролировать – из-за чего всё происходящее дается ей еще сложнее.

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    -Тесс Уорд

    Джерело: popcornnews

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