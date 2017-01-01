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    Новая муза Chanel: Фаррелл Уильямс стал лицом модного дома

    • Сьогодні, 10:33
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    Фарелл Уильям известен не только популярностью на музыкальном Олимпе или тем, что недавно стал папой тройняшек, но еще и тем, что певец — одна из муз Карла Лагерфельда. Фарелл — амбассадор Chanel, и он стал первым мужчиной, снявшемся в рекламной кампании.

    Накануне в Сети выложили новый и последний из четырех рекламный ролик, рассказывающий о сумке Chanel's Gabrielle. Авторство ролика принадлежит самому Лагерфельду, а режиссер минифильма — Антуан Карлье.

    Суть ролика в том, что чем бы Фарелл не занимался, он не расстается со своей сумкой. До этого приверженность модели Gabrielle и модному дому продемонстрировали актриса Кристен Стюарт, модель Карла Лагерфельда Кара Делевинь, и также Каролин де Мегрэ.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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