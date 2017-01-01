Новая песня Монатика произвела фурор на сцене «Голосу країни»

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Во время прямого эфира на телеканале «1 + 1» определились финалисты главного вокального проекта страны «Голос країни-7».

В пасхальный вечер, во время прямого эфира на телеканале «1 + 1» определились финалисты главного вокального проекта страны «Голос країни-7». Ими стали Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль. Именно этих участников выбрали телезрители путем телефонного и смс-голосования, и теперь им предстоит бороться за победу в суперфинале проекта, который состоится 23 апреля на телеканале «1 + 1». Стоит отметить, что на общий результат повлиял также голос тренера, 100% которого были разделены между двумя полуфиналистами.

Открыл эфир тренер проекта «Голос.Діти-3» Дмитрий Монатик песней «Упали в любовь и ударились в танцы». Артист поздравил всех со светлым праздником Пасхи и своим зажигательным выступлением заставил всех тренеров танцевать.

До грандиозного финала главного вокального проекта страны «Голос страны-7» осталось совсем немного времени. Уже в следующее воскресенье, 23 апреля, в 21:00 на телеканале «1 + 1» в суперфинале зрители определят победителя, который завоюет гордое звание «голоса страны» и получит главный приз - песню, трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ», клип и квартиру в Киеве.