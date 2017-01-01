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    Новая победа - новая прическа: Криштиану Роналду коротко постригся

    • Сьогодні, 13:47
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    После триумфальной победы «Реала» в Лиге чемпионов капитан команды Криштиану Роналду неожиданно сменил имидж

     Футболист очень коротко постриг волосы, а на висках и вовсе оставил лишь несколько миллиметров. О том, почему спортсмен решился на такие перемены он рассказал журналистам телеканала Real Madrid TV. «Я дал слово, что если мы выиграем в Лиге чемпионов и я забью гол в финале, то я совершу этот отчаянный поступок. Именно так я и побрил голову», — объяснил Криштиану. Фанаты футболиста пришли в восторг от нового имиджа знаменитости и засыпали его комплиментами.

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    Джерело: Hello!

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