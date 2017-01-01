Новая страсть Брэда Питта: актер нашел отдушину после развода с Анджелиной Джоли

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Неожиданное хобби выбрал для себя Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли.

Это, конечно, не арт-терапия, но почти она: из источников, связанных с иностранными СМИ, стало известно, что несколько последних недель 53-летний актер проводит в художественной студии, работая над скульптурой.

По данным The Hollywood Reporter, Брэд поглощен творческим процессом и создает работу под присмотром британского скульптора Томаса Хаусаго в его студии в районе Фрогтаун в Лос-Анджелесе. Не совсем понятно, пришел ли актер к этому сам, просто, потому что захотелось, или же души прекрасные порывы вызваны желанием сублимировать негативную энергию в произведение искусства.

Также поклонники Питта предполагают, что арт-порыв может быть вовсе не внезапным. Так как недавно Брэд закончил лечение от алкогольной зависимости, многие думают, что творческая работа — лишь часть врачебного предписания.

Джерело: graziamagazine.ru