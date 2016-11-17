Новая украинская музыка: Ivan NAVI представил новый сингл «Влипли»

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Ivan NAVI

Номинант премии YUNA 2017 артист Ivan NAVI представил третий официальный сингл «Влипли» и анонсировал первый мини-альбом

После двух откровенно танцевальных треков, новая музыкальная работа исполнителя звучит свежо - лирично, романтично, но все так же качественно. Ведь авторы сингла «Влипли» - это Ольга Кутинина и музыкальный продюсер Андрей Бакун, которые работали над треками «Такі Молоді» и «Закохуюсь».

«Они чувствуют меня, мою музыку и мой стиль. Мне нравится то, что песня немного медленнее других, она« растягивается» как жвачка и после прослушивания не отпускает еще очень долго, - поделился впечатлениями о работе над новым треком Ivan NAVI. «В песне есть слова «мы договорились, что мы просто временные. Пока не найдем тех, кто нам больше подходит ...». В современном мире все так быстро меняется, что трудно заглядывать лет на 10 вперед. Поэтому каждый живет сегодняшним днем. Но иногда «влипает» дольше, и, казалось, привычное знакомство становится чем-то значительно большим. У меня такое было, думаю, как и у каждого».

Ivan NAVI успел даже отснять видео на песню «Влипли». За теплой погодой и не менее теплой атмосферой вместе с командой Manifest Production исполнитель отправился в Чорногорию. Премьера клипа запланирована на март, как и презентация дебютного мини-альбома артиста.