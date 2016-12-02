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    Шоу-біз

    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае

    • Сьогодні, 12:08
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    Любимый модницами бельевой бренд Victoria’s Secret решил расширить свою сеть и обратил свой взор на Восток.

    В связи с этим недавно в Китае состоялось открытие двух флагманских магазинов компании. Бутики расположены в Шанхае и Чэнду.

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    Специально для торжественного мероприятия в страну прибыл «ангельский» десант из знаменитых моделей, уже долгие годы представляющих этот бренд.

    Первыми посетительницами магазинов стали Жозефин Скривер, Алессандра Амбросио и другие посланницы марки. В связи с продвижением на восточный рынок руководство компании приняло решение провести следующее шоу Victoria’s Secret в Шанхае.

    Какие из мировых звезд будут аккомпанировать моделям на показе пока не сообщается. В прошлом году мероприятие было организовано в Париже. На нем выступили Леди Гага, The Weeknd и Бруно Марс.

    Ну а пока, мы предлагаем вспомнить, как прошел показ Victoria’s Secret 2016 в Париже.

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    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае
    Новое шоу Victoria's Secret состоится в Шанхае

    Джерело: graziamagazine.ru

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