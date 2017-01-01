Новость о запрете въезда Самойловой в Украину взорвала соцсети
- Сьогодні, 17:15
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Сегодня СБУ запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.
Эта новость буквально взорвала СМИ и соцсети.
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Только ленивый не высказал свое мнение на этот счет.
Напомним, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».
По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.
По материалам espresso.tv