  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Новость о запрете въезда Самойловой в Украину взорвала соцсети

    • Сьогодні, 17:15
    • Розсилка

    Сегодня СБУ запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.

    Эта новость буквально взорвала СМИ и соцсети.

    Читайте також

    Только ленивый не высказал свое мнение на этот счет.

    Напомним, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

    По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ. 

    По материалам espresso.tv

    Читайте також
    СБУ Евровидение 2017 Юлия Самойлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ