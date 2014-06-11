Новой «Мисс США» стала физик-ядерщик родом из Италии

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В Лас-Вегасе выбирали самую красивую девушку Соединенных Штатов Америки.

14 мая, состоялся финал конкурса красоты «Мисс США-2017», победительницей которого стала 25-летняя Кара МакКаллоу из Вашингтона (округ Колумбия).

Девушка оказалась не только красавицей, но и умницей: все были поражены, когда узнали о ее профессии — Кара работает физиком-ядерщиком в Комиссии по ядерному регулированию.

Кара МакКаллоу родилась 9 сентября 1991 года в Неаполе, Италия. О ее матери Бетти Энн Паркер известно мало: у женщины пятеро детей, но только двое из них являются биологическими. Отец девушки — военнослужащий Корпуса морской пехоты США, из-за чего семья часто переезжала: Кара подолгу жила в разных странах — на Сицилии, в Южной Корее, в Японии, на Гавайских островах.

МакКаллоу работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Окончила же королева красоты химический факультет Университета Южной Каролины. Во время обучения она участвовала в работе студенческих научных обществ и специализировалась в области ядерной физики.

«Я поняла, что нахожусь в конкуренции с самой собой, когда преодолела страх перед математикой, окончив университет по специальности "Радиохимия". Тогда я решила стать единственным ученым из моего курса по этой специальности,» — рассказала Кара в одном из интервью.

По материалам: Spletnik.ru