Чем новый альбом скандальной Лободы похож на пирожки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спустя неделю после официальной премьеры новую пластинку певицы раскупают, как горячие пирожки, утверждают ее пиарщики

Через час после релиза альбома H2LO пластинка заняла первое место в iTunes семи стран и поднялась в топ-3 Apple Music, а спустя всего неделю достигла платинового статуса, что является абсолютным рекордом для поп-индустрии СНГ последних лет.

«Мне нравится одно из правил жизни Sade: «Если выпускаешь один альбом за 10 лет, он обязан быть хорошим». Мы работали по 24 часа в сутки, но это того стоило!» - рассказывает певица.

«Мы чуть не сгорели, пока его писали. Материал в нем настолько разнообразный, что один саундпродюсер не мог бы справиться, занималась целая компания профессионалов.В альбоме, проходит целая жизнь и буквально льется кровь, – рассказала Нателла Крапивина Karabas Live.

Напомним, что Лобода и ее продюсер оказались в центре громкого скандала. В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала «1+1» с оружием напали охранники певицы.

Журналисты готовили материал для программы «Украинские сенсации».

Автомобиль съемочной группы «Украинских сенсаций» был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

В пресс-службе артистки также добавили, что никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу не было.

Позже журналисты призывали бойкотировать концерт артистки, который состоялся в столице 8 марта.

Отметим, петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1849 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.

Отметим, что звание заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Артистка была подругой покойного сына Януковича Виктора.

Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланировано на 31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.



