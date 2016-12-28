Новый бойфренд Дженнифер Лопес ревнует ее к Марку Энтони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доверяй, но проверяй!

Если вчера в СМИ активно обсуждалась скорая свадьба Дженнифер Лопес с ее новым бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригезом, то сегодня появилась информация, что в паре не так уж все и гладко: оказывается, спортсмен ужасно ревнует певицу к ее экс-супругу Марку Энтони.

Дело в том, что Джей Ло готовит новый альбом и пригласила бывшего мужа поучаствовать в записи нескольких песен. Марк, конечно же, согласился, а вот Алекс этим фактом остался очень недоволен: «Он пришел в бешенство, когда узнал, что Джен собирается записывать совместный трек с Марком. Алекс уверен, что Энтони до сих пор испытывает к ней нежные чувства и хочет вернуть ее», — поделился с журналистами близкий друг бейсболиста.

Что ж, опасения Родригеза действительно не беспочвенны: после скандального поцелуя Джей Ло с Энтони в ноябре прошлого года, поклонники пары с нетерпением ждут их воссоединения. Говорят, что Марк действительно хочет вернуть Лопес и даже ради нееразвелся с супругой. Однако вот сама Дженнифер считает, что им с бывшим мужем уже не по пути. «Откровенно говоря, мы с ним всегда были хорошими друзьями. Я сделаю все ради него, он готов на все ради меня. Видите ли, нас связывает нечто совершенно особенное — это наши дети», — призналась как-то певица в одном из интервью.

Джерело: graziamagazine.ru