Новый дуэт с Монатиком. Скандальной Лободе стало «Жарко» во Дворце спорта
- Сьогодні, 11:58
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Розсилка
На своем сольном концерте артистка презентовала новый дуэт с Монатиком
Вчера, 8 марта, во время сольного концерта певицы Светланы Лободы состоялась премьера ее дуэта под названием «Жарко» с Дмитрием Монатиком.
История сотрудничества артистов началась с трека «40 градусов», автором которого стал Дмитрий. Спустя время между музыкантами сложилась крепкая творческая дружба, а их творческий союз перерос в дуэт.
Напомним, совсем недавно разразился скандал между командой певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1 + 1» . Журналист Александр Дубинский на своей станице в Facebook призвал бойкотировать концерт Лободы в Киеве.
Отметим, что петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1484 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.
Звание заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Артистка была подругой покойного сына Януковича Виктора.
Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланирован на 31 марта 2017 года.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.