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    Новый дуэт с Монатиком. Скандальной Лободе стало «Жарко» во Дворце спорта

    • Сьогодні, 11:58
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    Светлана Лобода и Дмитрий Монатик
    Светлана Лобода и Дмитрий Монатик

    На своем сольном концерте артистка презентовала новый дуэт с Монатиком

    Вчера, 8 марта, во время сольного концерта певицы Светланы Лободы состоялась премьера ее дуэта под названием «Жарко» с Дмитрием Монатиком.

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    История сотрудничества артистов началась с  трека «40 градусов», автором которого стал Дмитрий. Спустя время между музыкантами сложилась крепкая творческая дружба, а их творческий союз перерос в дуэт.

    Напомним, совсем недавно разразился скандал между командой певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1 + 1» . Журналист Александр Дубинский на своей станице в Facebook призвал бойкотировать концерт Лободы в Киеве.

    Отметим, что петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1484 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.

    Звание заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Артистка была подругой покойного сына Януковича Виктора.

    Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланирован на 31 марта 2017 года.

    Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.

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