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    Новый fashion-тренд: Мелания Трамп вводит в моду остроносые балетки

    • Сьогодні, 09:18
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    Новая первая леди США Мелания Трамп заслуженно претендует на звание иконы стиля. И своим первым выходом в свет после инаугурации мужа она доказала этот факт.

     46-летняя бывшая модель приехала вместе с супругом во Флориду, где находится один из роскошных особняков пары. Для выхода в свет он выбрала алое мини-платье от Givenchy, которое дополнила красными балетками с острым носом от Christian Louboutin.

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    Столь неожиданный выбор обуви Мелании, которая всегда отдавала предпочтение лодочкам на высоких каблуках, приятно удивил общественность. Эксперты моды в один голос заявляют, что первая леди решила ввести новый тренд на балетки с острым носом. По их мнению, спрос на подобную обувь скоро существенно возрастет.

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    Новый fashion-тренд: Мелания Трамп вводит в моду остроносые балетки
    Новый fashion-тренд: Мелания Трамп вводит в моду остроносые балетки
    Новый fashion-тренд: Мелания Трамп вводит в моду остроносые балетки
    Новый fashion-тренд: Мелания Трамп вводит в моду остроносые балетки

    Миссис Трамп еще при появлении на инаугурации своего мужа поразила критиков из фэшн-индустрии. Она выбрала пастельный, голубой костюм, который дополнила перчатками в тон. Столь элегантный образ Мелании эксперты назвали одним из самых лучших нарядов за всю историю первых леди США. А некоторые даже сравнили жену Дональда с Жаклин Кеннеди.

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