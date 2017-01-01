Однако, по информации инсайдеров, их уже неоднократно видели вместе, в том числе в барах, где они обнимались и целовались, не стесняясь окружающих.
Новый роман: Скарлетт Йоханссон встречается с коллегой
- Сьогодні, 11:33
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Хотя 32-летняя Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем 34-летним Роменом Дориаком только несколько месяцев назад, актрисе уже неоднократно приписывали романы с различными актерами.
Впрочем, на некоторое время слухи утихли, так как Скарлетт с головой погрузилась в съемки и нелегкий бракоразводный процесс: Ромен хочет получить полную опеку над их двухлетней дочерью Роуз и увезти ее в Париж.
Но, все-же, на съемках Скарлетт, кажется, встретила нового избранника. По информации зарубежных СМИ, им стал стал 34-летний ведущий шоу Saturday Night Live Колин Джост. Пока вместе они замечены не были (не считая, собственно, съемок Saturday Night Live, где Йоханссон недавно пародировала Иванку Трамп.
Джерело: graziamagazine.ru