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Хотя 32-летняя Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем 34-летним Роменом Дориаком только несколько месяцев назад, актрисе уже неоднократно приписывали романы с различными актерами.

Впрочем, на некоторое время слухи утихли, так как Скарлетт с головой погрузилась в съемки и нелегкий бракоразводный процесс: Ромен хочет получить полную опеку над их двухлетней дочерью Роуз и увезти ее в Париж.

Но, все-же, на съемках Скарлетт, кажется, встретила нового избранника. По информации зарубежных СМИ, им стал стал 34-летний ведущий шоу Saturday Night Live Колин Джост. Пока вместе они замечены не были (не считая, собственно, съемок Saturday Night Live, где Йоханссон недавно пародировала Иванку Трамп.

Однако, по информации инсайдеров, их уже неоднократно видели вместе, в том числе в барах, где они обнимались и целовались, не стесняясь окружающих.

Джерело: graziamagazine.ru