О любви, красоте и смерти: лучшие цитаты Ренаты Литвиновой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса, режиссер, сценарист, лицо ювелирного дома Carrera - вчера отметила свой День рождения Рената Литвинова.

По такому случаю мы собрали лучшие цитаты звезды.

1. «Если любишь, отпускай. Когда тебя контролируют, изолируют, ревнуют, запрещают заниматься, чем ты хочешь, осуждают тебя за твою деятельность, это не любовь. Любовь — это свобода».

2. «Я в жизни много встречала людей, которые хотят любви, но не могут никого полюбить».

3. «Зависеть от кого бы то ни было не стоит. Даже от любимых...»

4. «Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен».

5. «Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов».

6. «Надо восхищаться друг другом, говорить человеку, что он талантлив, прекрасен. Зачем экономить на взаимном восхищении? Ведь жизнь такая короткая, все мы кандидаты в мёртвые».

7. «Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль».

8. «Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха».

9. «Если любишь человека, тебе интересна каждая деталь его жизни».

10. «А зачем надо быть в струе? Мне кажется, это скорее неправильно. Надо быть отдельно. Красивым водопадом. Или рекой. Или даже морем. Или небом».

11. «Одинокие женщины долго разговаривают по телефону».