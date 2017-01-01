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    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру

    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон

    В июле 2016 года черно-белые снимки, сделанные в рамках одной из фотосессий племянника Хиллари, на которых он позирует с голым торсом, стали вирусными

    Впервые о племяннике Хиллари Клинтон, 22-летнем Тайлере, заговорили в прессе летом прошлого года, когда молодой человек посетил предвыборное выступление своей тети в Филадельфии. А на днях в сети появилась информация, что Тайлер подписал контракт с крупным модельным агентством IMG (с ним работают Джиджи и Белла Хадид), и интерес к юноше снова вспыхнул. Увы, о Тайлере известно немного, потому что парень предпочитает не выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение. Но все же кое-что о сексуальном племяннике известного политика нам удалось узнать.

    Семья

    Тайлер Кэссиди Клинтон родился 12 мая 1994 года в Калифорнии. Его отец — сводный брат Билла Клинтона, музыкант и актер Роджер Клинтон, так что с Хиллари в кровном родстве молодой человек не состоит. Однако на теплые отношения с женой дяди это не повлияло.

    Тайлер с Биллом Клинтоном
    Тайлер с Биллом Клинтоном

    Образование

    Тайлер вырос в Калифорнии, где окончил школу и университет. Он обучался в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и также ходил в среднюю школу Redondo Union High School в Редондо-Бич.

    Модельная карьера

    Во время своего обучения в университете Тайлер часто подрабатывал моделью, ведь внешние данные это ему позволяли: рост — 180 сантиметров, вес — 63,5 килограмма. В июле 2016 года черно-белые снимки, сделанные в рамках одной из фотосессий племянника Хиллари, на которых он позирует с голым торсом, стали вирусными. Создателем этих кадров стала модный фотограф из Лос-Анджелеса Адина Дориа, которая рассказала, что работать с Тайлером — одно удовольствие.

    «Он работал невероятно профессионально, он очень хорошо воспитан и действительно искренний человек»,— прокомментировала фотограф.
    После окончания университета Тайлер переехал в Нью-Йорк, чтобы сконцентрироваться на модельной карьере. Стало известно, что юноша подписал контракт с одним из главных международных модельных агентств — IMG Models. На официальном сайте агентства появилось 20 новых фотографий, большинство из которых были сняты фотографом из Нью-Йорка Брайаном Джейми.

    Личная жизнь

    Говорят, что у начинающей модели есть девушка, с которой он находится в длительных отношениях. Этот факт точно разочарует многих поклонниц привлекательного брюнета с зелено-голубыми глазами. Правда, афишировать свою личную жизнь Тайлер не спешит.

    Проблемы с законом

    Тайлер хоть и из приличной семьи, но вовсе не пай-мальчик: у молодого человека были серьезные проблемы с законом. Через два дня после выборов президента США в 2016 году Клинтон-младший был арестован по подозрению в нападении с оружием на мужчину. По некоторым данным племянник политика ударил мужчину по голове бутылкой во время драки. Однако прокуратура округа по каким-то причинам отказалась выдвигать обвинения против Тайлера Клинтона.

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    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру
    Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру

     

    Джерело: Spletnik

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