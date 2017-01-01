Обаятельный племянник Хиллари Клинтон начал модельную карьеру

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Обаятельный племянник Хиллари Клинтон

В июле 2016 года черно-белые снимки, сделанные в рамках одной из фотосессий племянника Хиллари, на которых он позирует с голым торсом, стали вирусными

Впервые о племяннике Хиллари Клинтон, 22-летнем Тайлере, заговорили в прессе летом прошлого года, когда молодой человек посетил предвыборное выступление своей тети в Филадельфии. А на днях в сети появилась информация, что Тайлер подписал контракт с крупным модельным агентством IMG (с ним работают Джиджи и Белла Хадид), и интерес к юноше снова вспыхнул. Увы, о Тайлере известно немного, потому что парень предпочитает не выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение. Но все же кое-что о сексуальном племяннике известного политика нам удалось узнать.

Семья

Тайлер Кэссиди Клинтон родился 12 мая 1994 года в Калифорнии. Его отец — сводный брат Билла Клинтона, музыкант и актер Роджер Клинтон, так что с Хиллари в кровном родстве молодой человек не состоит. Однако на теплые отношения с женой дяди это не повлияло.

Тайлер с Биллом Клинтоном

Образование

Тайлер вырос в Калифорнии, где окончил школу и университет. Он обучался в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и также ходил в среднюю школу Redondo Union High School в Редондо-Бич.

Модельная карьера

Во время своего обучения в университете Тайлер часто подрабатывал моделью, ведь внешние данные это ему позволяли: рост — 180 сантиметров, вес — 63,5 килограмма. В июле 2016 года черно-белые снимки, сделанные в рамках одной из фотосессий племянника Хиллари, на которых он позирует с голым торсом, стали вирусными. Создателем этих кадров стала модный фотограф из Лос-Анджелеса Адина Дориа, которая рассказала, что работать с Тайлером — одно удовольствие.

«Он работал невероятно профессионально, он очень хорошо воспитан и действительно искренний человек»,— прокомментировала фотограф.

После окончания университета Тайлер переехал в Нью-Йорк, чтобы сконцентрироваться на модельной карьере. Стало известно, что юноша подписал контракт с одним из главных международных модельных агентств — IMG Models. На официальном сайте агентства появилось 20 новых фотографий, большинство из которых были сняты фотографом из Нью-Йорка Брайаном Джейми.

Личная жизнь

Говорят, что у начинающей модели есть девушка, с которой он находится в длительных отношениях. Этот факт точно разочарует многих поклонниц привлекательного брюнета с зелено-голубыми глазами. Правда, афишировать свою личную жизнь Тайлер не спешит.

Проблемы с законом

Тайлер хоть и из приличной семьи, но вовсе не пай-мальчик: у молодого человека были серьезные проблемы с законом. Через два дня после выборов президента США в 2016 году Клинтон-младший был арестован по подозрению в нападении с оружием на мужчину. По некоторым данным племянник политика ударил мужчину по голове бутылкой во время драки. Однако прокуратура округа по каким-то причинам отказалась выдвигать обвинения против Тайлера Клинтона.

Джерело: Spletnik