Обиделся: Дональд Трамп хочет посадить Снуп Догга в тюрьму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как говорится, где есть искусство, там нет места политике.

Но Снуп Догг совершенно другого мнения: в своем новом клипе Badbadnotgood рэпер показал новоявленного президента США Дональда Трампа в образе клоуна, а потом и вовсе выстрелил в него. Что он хотел этим сказать — непонятно: пистолет оказался игрушечным и вместо пули из него вылетает флажок с надписью «взрыв».

Снимая клип, Догг явно не думал, что у него будут проблемы: Дональду Трампу настолько не понравилась идея, что за это видео он хочет посадить рэпера в тюрьму. «Можете вы себе представить, какой крик бы поднялся, если бы Снуп Догг направил пистолет в сторону Обамы? Тюремное заключение!», — написал президент в своем Твиттере. Адвокат главы страны уже дал комментарий представителям прессы: «Это просто позор! Снуп должен извиниться. Нет ничего смешного в покушении на президента, я действительно в шоке от того, что ему могло прийти такое в голову».

Сам рэпер считает, что ничего особенного не сделал: «Мне кажется, что все сейчас веселятся, делают крутые треки, но никто не видит реальную проблему — клоуна в кресле президента», — сказал Догг. То, что исполнитель не разделяет взгляды Трампа, ни для кого не секрет: Снуп как-то заявил, что в случае его победы, он намерен переехать в Канаду. Сделает ли он это после такого скандала или нет, — покажет время.

Джерело: graziamagazine.ru