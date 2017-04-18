Обнаженные сестры: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись топлес в рекламе косметики

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Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер стали еще более похожи друг на друга: две яркие представительницы знаменитого семейства снялись в видеоролике, анонсирующем выход новой коллекции косметики Kylie Cosmetics, и предстали в одинаковых образах.

Телезвезды решили не отступать от привычной тактики привлечения внимания и продемонстрировать новую палитру средств для макияжа топлес – на это намекают опубликованные Кайли в Instagram кадры.

На них волосы сестер уложены в гладкие прически, на губы нанесен бледный тон, впрочем, все цвета представленных в видео продуктов приближены к натуральным оттенкам кожи, пишет Spletnik.

Самая младшая представительница клана Кардашьян-Дженнер не первый раз привлекает родственниц для продвижения своего бизнеса. Ранее коллекцию ее бренда рекламировала старшая сестра Хлои.