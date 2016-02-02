Обновленная группа «Скрябин» представила новую версию «Я сховаю тебе»

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«Любим, поем, прячем в сердце...» – с такой подписью музыканты презентовали свою новую работу – кавер на песню Андрея Кузьменко.

Коллектив «Скрябин» с Ольгой Лизгуновой, известной как солистка «Пающих трусов», представили на суд публики песню «Я сховаю тебе».

Ольга с 2010-го года пела на одной сцене с Кузьмой в составе группы «Скрябин». После гибели лидера группы артистка продолжала выступать на концертах памяти в качестве бэк-вокалистки, пишет ТСН.

Сегодня же, музыканты впервые записали песню, в которой Лизгунова исполнила главную вокальную партию.

Гитарист и менеджер группы «Скрябин» Алексей Зволинский отметил, что этот трек родился спонтанно.

«Мы просто сыграли так, как почувствовали – не мудрствуя и не пытаясь усложнить то, что написал Кузьма. Он сказал просто о сложном. А мы это воспроизвели», - рассказали музыканты.