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    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото

    • Сьогодні, 14:16
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    На аккаунт девушки подписаны более 170 тысяч пользователей

    35-летняя уроженка Мариуполя и канадская порноактриса Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) покорила социальные сети.

    По ее Instagram-аккаунт подписаны более 170 тысяч пользователей. Стала еще более популярной, когда воспроизвела знаменитое фото американской селебрити Ким Кардашьян.

    Карьеру Никки начала еще в 18 лет: позировала в бикини, участвовала в показах мод. Когда достигла совершеннолетия, то пошла в порнобизнес.

    В 2006 году получила премию от журнала Hustler - Hustler Honey. Часто снимается для различных студий и мужских журналов - Penthouse, High Society, Genesis, Fox, OUI, Cheri, Hustler, Club и Club International.

    В своем аккаунте Никки примеряет разные образы, рекламирует секс-игрушки.

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    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото
    Обольстительная украинка покорила сеть своими фото

    Джерело: Gazeta.ua

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