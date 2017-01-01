Обольстительная украинка покорила сеть своими фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На аккаунт девушки подписаны более 170 тысяч пользователей

35-летняя уроженка Мариуполя и канадская порноактриса Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) покорила социальные сети.

По ее Instagram-аккаунт подписаны более 170 тысяч пользователей. Стала еще более популярной, когда воспроизвела знаменитое фото американской селебрити Ким Кардашьян.

Карьеру Никки начала еще в 18 лет: позировала в бикини, участвовала в показах мод. Когда достигла совершеннолетия, то пошла в порнобизнес.

В 2006 году получила премию от журнала Hustler - Hustler Honey. Часто снимается для различных студий и мужских журналов - Penthouse, High Society, Genesis, Fox, OUI, Cheri, Hustler, Club и Club International.

В своем аккаунте Никки примеряет разные образы, рекламирует секс-игрушки.

Джерело: Gazeta.ua