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    Образы ведущих «Евровидения-2017»: дизайнеры показали первые эскизы

    • Сьогодні, 17:17
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    Украинские дизайнеры создали эскизы будущих костюмов для троих ведущих международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    Как сообщает UA Первый, сейчас идет конкурс среди украинских дизайнеров на создание образов для ведущих песенного конкурса – Тимура Мирошниченко, Александра Скичко и Владимира Остапчука.

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    Таким образом, в творческом конкурсе приняли участие 9 известных украинских брендов – Litkovskaya, LAKE Studio, FROLOV, Luvi, Podolyan, Burenina, AndreTan, Indposhiv и Gapchuk.

    Они уже создали по 6 эскизов костюмов для ведущих «Евровидения-2017».

    По правилам конкурса, костюмы должны не просто подходить ребятам, но и соответствовать тем ролям, которые для них предложили сценаристы шоу. По замыслу, ведущие  «Евровидения-2017» будут перевоплощаться во время шоу в разные образы. Для этого по итогам творческого конкурса будут выбраны 17 костюмов.
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