Обрезал провода: Джордж Клуни делал вазэктомию, чтобы избежать отцовства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неожиданная новость начала обсуждаться в Сети: Джордж Клуни, который вместе с женой Амаль сейчас ожидает близнецов, делал вазэктомию двадцать лет назад! И чтобы завести детей в браке, Клуни пришлось сделать операцию.

Врач из Нью-Йорка рассказал зарубежному онлайн-изданию, что впервые Клуни пришел к нему в 1997 году и попросил сделать вазэктомию: актер признался, что не видит себя в роли отца и хочет избавиться от возможности нежелательного отцовства.

После операции хирурт не видел знаменистость больше пятнадцати лет: в слудующий раз Клуни появился в 2015 году и попросил «вернуть, как было». Актер поменял свое решение, когда встретил Амаль и понял, что именно с ней он хочет и готов завести семью и детей.

Пока Джордж Клуни не прокомментировал ситуацию, но сведения очень схожи с тем, что сам актер говорил на протяжении многих лет. Он утверждал, что не чувствует в себе инстинкта размножения и не понимает, зачем ему заводить детей. Кроме того, ни одна из подруг Джорджа не беременела во время отношений с ним, однако некоторых из них забеременели достаточно быстро после расставания с актером.

Вообще, встреча с Амаль очень изменила актера. Он не только захотел семейного покоя, но и пересмотрел свои взгляды на путешествия.