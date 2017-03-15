«Обычный концерт, все было в порядке»: Юлия Самойлова о посещении оккупированного Крыма

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Юлия Самойлова

Певица отметила, что СБУ еще ей не звонила по поводу гастролей на аннексированном полуострове

Представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В интервью «Медузе» девушка рассказала, что ехала туда порадовать людей, и все прошло замечательно.

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове", - сказала Самойлова.

Певица не понимает, откуда столько шума.

«Я выступала в Керчи — так же, как и в любом другом городе, я ведь уже много где пела. Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке, не знаю, что так всех задело это вообще», - заявила она.

Юлия также отметила, что СБУ еще ей не звонила по поводу гастролей в оккупированном Крыму: «никто не звонил, ничего не спрашивал».

Напомним, что советник главы украинского МВД Антон Геращенко 13 марта заявил о том, что Юлии Самойловой могут запретить въезд в Украину. Это связано с тем, что 29-летняя певица, инвалид 1-й группы Юлия Самойлова в 2015 году принимала участие в фестивале «Мир спорта и добра» в оккупированном Крыму.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что этот вопрос «требует дополнительного рассмотрения, чем украинские службы сейчас и занимаются». Решение относительно Юлии Самойловой будет принято на основе закона и "в духе «Евровидения». При этом в России уже сообщили, что певице разрешили въезд в Украину.