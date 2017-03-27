Очаровательная дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Burberry

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Айрис представила коллекцию базовой продукции естественных оттенков

Вполне закономерно, что дети звездных пар все чаще решают связать свою жизнь с модельной индустрией. За покорение модного Олимпа взялась и Айрис Лоу — дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, чей брак продлился с 1997 по 2003 год. 16-летняя девушка стала объектом внимания прессы еще в 2015 году, когда дебютировала на страницах журнала Teen Vogue, а не так давно новоиспеченная модель подписала бьюти-контракт с компанией Burberry.

Так, пару часов назад английский бренд опубликовал снимки из новой рекламной кампании косметической линейки The Essentials, на которых Айрис представила коллекцию базовой продукции естественных оттенков.

Подписчики юной звезды уже отметили, что девушка как нельзя лучше подходит на роль модели для бьюти-фотосессий. К слову, ее 20-летний брат Рафферти Лоу тоже занимается модельной карьерой: молодого человека часто приглашают на показы известные Дома моды, но в съемках он все же менее активен.



