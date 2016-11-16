Очаровательная пышечка: Модель plus-size станцевала сексуальный танец в нижнем белье
- Сьогодні, 12:22
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Розсилка
29-летняя модель plus-size Эшли Грэм поделилась пикантными фото и видео с новой фотосъемки для канадского бренда Addition Elle.
Фотографии и видео популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.
Напомним, что бренд выпускает весь ассортимент одежды plus size, начиная от платьев и топов, заканчивая куртками и пальто. Популярная модель plus-size является лицом это бренда и создала эксклюзивную коллекцию нижнего белья.
«Мы защищаем веру в то, что размер не должен ограничивать доступ женщин к модной, стильной и практичной одежде», - говорят создатели Addition Elle. По словам дизайнеров, одежда и белье изготавливаются по специально разработанным лекалам, учитывающим особенности полной фигуры и обеспечивающим 100% комфорт и идеальную посадку на фигуре.