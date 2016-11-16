Очаровательная пышечка: Модель plus-size станцевала сексуальный танец в нижнем белье

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.instagram.com/theashleygraham Модель plus-size Эшли Грэм

29-летняя модель plus-size Эшли Грэм поделилась пикантными фото и видео с новой фотосъемки для канадского бренда Addition Elle.

Фотографии и видео популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram.

Напомним, что бренд выпускает весь ассортимент одежды plus size, начиная от платьев и топов, заканчивая куртками и пальто. Популярная модель plus-size является лицом это бренда и создала эксклюзивную коллекцию нижнего белья.

«Мы защищаем веру в то, что размер не должен ограничивать доступ женщин к модной, стильной и практичной одежде», - говорят создатели Addition Elle. По словам дизайнеров, одежда и белье изготавливаются по специально разработанным лекалам, учитывающим особенности полной фигуры и обеспечивающим 100% комфорт и идеальную посадку на фигуре.

Happy International Lingerie Day Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Апр 24 2017 в 6:49 PDT

..and the party don't stop! --> swipe! Celebrating my 15th collection with @AdditionElle on International Lingerie Day #ashleygrahamlingerie #beautybeyondsize Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Апр 24 2017 в 7:22 PDT



