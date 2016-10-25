Официально: Мэрайя Кэри ушла от миллиардера из-за молодого бойфренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда в конце октября Мэрайя Кэри и миллиардер Джеймс Паркер разорвали помолвку, поклонники и журналисты предположили несколько версий расставания.

Первой причиной стала излишняя расточительность 46-летней певицы (мол, много денег тратила на подготовку к свадьбе), а второй и, как оказалось, правдивой — измена Мэрайи с 33-летним танцором Брайаном Танаком.

Все это время Кэри хранила молчание, но в крайней серии документального телесериала «Мир Мэрайи» наконец расставила все точки над «i».

Оказалось, что во время подготовки к торжеству, Мэрайя поняла, что между ней и Джеймсом много разногласий. «Он заставил пройти ее через ад. Его люди не понимали, что у нее есть право на собственную жизнь», — подтвердила информацию менеджер певицы. После сама Кэри рассказала, что новый бойфренд помог обрести ей счастье: «Такое ощущение, что у меня буквально свалилась гора с плеч. Мне нужно заботиться о себе. Брайан тот человек, с которым я могу быть собой», — призналась артистка.

Напомним, Мэрайя Кэри и Джеймс Паркер закрутили роман летом 2015 года, а уже в январе прошлого года миллиардер сделал певице предложение. В октябре стало известно о разрыве пары, а уже через несколько недель Мэрайю заметили в компании молодого танцора Брайана Танака.

Джерело: graziamagazine.ru