Официальный сайт королевской семьи сообщил о смерти Елизаветы II

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Неожиданные и тревожные новости из Великобритании

Во вторник 10 января на официальном сайте британской королевской семьи появилась новость о кончине королевы Елизаветы II в возрасте 90 лет.

К неописуемой радости поклонников короны, заметку с сайта быстро удалили. Впрочем, скриншоты поста уже разошлись по сети.

Редакция сайта и пресс-служба королевы отказывается комментировать тревожную новость, равно как сам факт публикации и последующего удаления поста. Некоторые блогеры уверены, что королева действительно скончалась, но этот факт пока держат в тайне по семейным и политическим соображениям. Другие предполагают, что новость могла появиться на сайте в результате хакерской атаки или оплошности редактора.

Последний раз королева появлялась на публике 8 января — Елизавета II в компании супруга принца Филиппа направлялась в церковь. Отметим, что британские газеты часто сообщали о неважном самочувствии монарха, но семья Виндзоров славится долголетием. Королеве-матери Елизавете на момент смерти был 101 год.

Джерело: graziamagazine.ru