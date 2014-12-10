Охлобыстин раскритиковал российскую власть за скандал вокруг «Евровидения-2017»

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Охлобыстин не скрывает, что поддерживает «ДНР»

Одиозный актер прокомментировал ситуацию насчет запрета на въезд в Украину Юлии Самойловой

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, который неоднократно заявлял о поддержке сепаратистов на Донбассе, прокомментировал разгоревшийся скандал вокруг запрета на въезд в Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017».

Охлобыстин в скандале обвинил российские власти, которые манипулировали певицей в своих интересах. «Вы же сами девчонку под удар поставили, спекулируя её физическим состоянием. При том, что девчонка действительно хорошо поёт. Но разве это было для вас главным? Нет! Для вас был главным скандал. Плевать вы хотели на то что она испытывает. На её мечты, на её работу. Вам галочка нужна была в ведомости», - написал актер на своей странице в соцсети.

«Вы же запутали российскую аудиторию до уровня дебилизма. Вы тотально не уважаете отечественную аудиторию. Каждый из вас временщик и предатель», - отметил скандальный актер.

Вместе с этим, актер выказал свою радость по поводу того, что Россия не будет участвовать в конкурсе. «Лучше ведь и придумать нельзя - Святая Россия наконец не участвует в этом содомском шабаше. Супер! Мы победили! Мы оградили наших людей от этого противоестественного мероприятия, которого даже нормальные европейцы стесняются», - написал Охлобыстин.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.



