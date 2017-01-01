Охранники Лободы работают на террористов из «ДНР»?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фирма фигуранта дела о нападении на съемочную группу работает на оккупированной территории.

Новыми подробностями обрастает скандал с нападением секьюрити певицы Светланы Лободы на журналистов канала «1+1».

Как сообщает ТСН, в этих событиях принимал участие Николай Отачкин – директор охранной фирмы «Альфа-Охрана», зарегистрированной в Донецке, которая на не подконтрольных Украине территориях охраняет террористов «ДНР» и «ЛНР».

Полицией Киево-Святошинского района были открыты уголовные производства по статьям о разбойном нападении и препятствовании деятельности журналистов. Подозреваемым грозит заключение сроком до 10 лет. Отачкин фигурирует во втором из этих производств, но дело могут переквалифицировать после проверки прокуратуры.

В свою очередь пресс-служба Лободы опубликовала в соцсети официальное заявление:

«Это все полная чушь и ложь от первого до последнего слова! В частном доме Светланы Лободы, кроме матери и шестилетней дочери, которая была очень напугана произошедшим, находился только помощник певицы, который сделал замечание группе людей, позднее назвавших себя журналистами, пытавшейся проникнуть на территорию дома. Он сразу же вызвал полицию и по прибытии патруля дал показания. Никакого воздействия, кроме устных замечаний помощника артистки, которой не было дома, на снимавшую группу не было.

В доме имеются камеры наружного наблюдения и весь инцидент зафиксирован. При необходимости мы готовы предоставить их соответствующим службам. Заявления руководителя съемочной группы являются абсолютно лживыми и комментировать их не имеет никакого смысла.

Более того, они нарушают закон Украины о персональных данных и по этому поводу будут приняты меры в соответствии с законом!»

Напомним, что петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звания Заслуженной артистки Украины уже набрала 1484 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами.

Звание Заслуженной артистки Украины в свое время Лободе присвоил Виктор Янукович. Она была подругой покойного сына Януковича Виктора.

Напомним, сольный концерт певицы в российской столице запланирован на 31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 Лобода «засветилась» на двух российских музыкальных премиях.