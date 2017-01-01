«Океан Эльзы» презентовали новый музыкальный клип

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Фото: tsn.ua «Океан Эльзы»

23 мая группа «Океан Эльзы» презентовала свою новую видеоработу на песню «Солнце»

Пока музыканты находятся в мировом турне в поддержку нового музыкального альбома «Без границ», режиссер Виктор Предувалов представил поклонникам группы новый клип на песню «Солнце», сообщается на странице «Океан Эльзы» в фейсбук.

«Я всегда снимаю видео на образах, возникших при первой реакции от прослушивания песни. Услышав «Солнце», я увидел две картинки: главных героев, которые стоят взявшись за руки на крыше над городом, а вечернее солнце прячется в их руках, и именно группу, которая играет на фоне огромной звезды по имени Солнце… Все остальное уже выстраивалось позже, во время работы над сценарием» - прокомментировал свою работу режиссер.

Виктор Придувалов является близким другом «Океана Эльзы» и режиссером таких видеоработ группы, как «Холодно», «Кішка», «Без бою», «Все буде добре». В главных ролях в новом клипе снялись Анатолий Савченко (хореограф-постановщик Apache Crew) и Анастасия Шульга. «В моих работах никогда нет случайных людей. Я чувствую героев, и уже под внутренний референс идет выбор актеров. Анатолий – главный герой – это стопроцентное попадание в настроение и образ персонажа» - откровенно рассказал режиссер о своем выборе.

Съемки клипа проходили в апреле 2017 года в Киеве, во время перерывов в плотном гастрольном графике музыкантов. Обновленная версия песни «Солнце» ожидается в эфире радиостанций 25 мая.