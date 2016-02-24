Олег Скрипка рассказал, почему выбрал гражданство Украины вместо России

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Известный украинский певец и лидер группы «ВВ» Олег Скрипка поделился подробностями о том, как и почему он стал украинцем.

Об этом он рассказал в программе шоу Double Ять.

«Почему я сделал выбор стать украинцем? Я им стал не «автоматом», это был сознательный выбор: мать моя русская, отец – украинец. Я был в украинском и российском селе. В нашем селе мои родственники обращались к родителям на «Вы», к девушкам обращались галантно. А в России уже при СССР в селе был малолетний секс, алкоголизм в 10 лет. Я сделал выбор, что хочу быть украинцем, и все песни на украинском языке были. То есть в нас заложен традиционный моральный кодекс», – рассказывает Олег Скрипка.

Лидер «ВВ» добавил, что моральный кодекс является в базисе, ведь в чистом виде его почти не существует.

«Поэтому, может, у нас нет порно или, может, мы до сих пор являемся сателлитом российского порно, которое очень успешно»,– отметил музыкант.

«Надо начинать с минимального – хотя бы чтобы у нас книги на украинском были, на Новый год передачи на украинском. Я сделал качественный клип на украинском языке, но по этому его не берут», – считает певец.

Джерело: 24 канал