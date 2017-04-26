Олег Скрипка спел с легендарным французским актером Пьером Ришаром
- Сьогодні, 16:22
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Лидер группы ВВ поделился видеороликом в Instagram
Как отметил Скрипка в Instagram, легендарный актер недавно прилетал в Украину.
«Фантастический винный вечер с моим другом -Пьером Ришаром. Легендарный актер, очень светлый и позитивный человек, который вдохновляет своим жизненным оптимизмом и талантом. Пьер Ришар влюблен в наш город, он в восторге от украинской кухни, красоты украинских женщин, цветущего Киева, который в очередной раз радушно встретил его. А Пьер, взамен, порадовал публику своими шутками, изысканным вином и неисчерпаемым позитивом», – подписал опубликованный видеоролик Олег Скрипка.
Фантастичний винний вечір з моїм французьким другом - П'єром Рішаром. Легендарний актор, дуже світла і позитивна людина, яка надихає своїм життєвим оптимізмом, талантом та вмінням бачити цей світ прекрасним. П'єр закоханий у наше місто, він у захваті від української кухні, краси українських жінок, квітучого Києва, який вкотре радо зустрів його. А П'єр, навзаєм, потішив публіку своїми жартами, вишуканим вином та невичерпним позитивом! Дякую нашим друзям-партнерам - "Компанії ТЕОПОЛІС" за вишуканий вечір вина та музики у товаристві геніального П'єра Рішара. Фото: Юрій Щоков