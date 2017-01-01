Олег Скрипка заявил, что его слова про «гетто для дебилов» были поняты неправильно

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Олег Скрипка

Мы имеем невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио - Скрипка

Фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка отреагировал на бурные дискуссии в сети после публикации цитаты про украинский язык и его изучение. В комментарии сайту ТСН.uа исполнитель объяснил, почему сказал именно так.

«Мы в Украине живем в искаженном мире. Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свои жизни на востоке страны за право быть украинцем.

Гражданам Франции или Великобритании трудно понять, как можно бороться за право говорить в своей стране на родном языке... Мы имеем невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио, и их полное отсутствие на телевидении в новогоднюю ночь», - отметил музыкант.

Комментируя свое утверждение о необходимости знать язык страны, в которой живешь, Олег вспомнил свой непростой путь эмигранта во Франции.

«Я действительно считаю, что граждане Украины (как и любой страны) должны знать язык родного государства. Поддерживаю увеличение украинского контента во всех сферах общественной жизни. Это – европейская практика. К примеру, во Франции закон требует и от граждан и эмигрантов знание французского, в Польше – польского, в Чехии – чешского. Я лично прошел путь эмигранта в Париже без знания французского, а только с русским и английским, не мог получить социального общения. Тем более, не имел возможности работать, играть музыку, даже платить налоги. Но французское государство идет навстречу людям, которые готовы интегрироваться во французское общество. Предлагая бесплатные образовательные курсы французского. Я воспользовался ими, выучил язык и адаптировался во французское общество», - подчеркнул он.

Свою позицию относительно знания языка Скрипка в комментарии расширил, а также объяснил, откуда взялось слово «гетто» в указанной цитате.

«Меня возмущает, когда Украину заставляют любить «русский мир» больше, чем украинский. Тем более, когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, с которого жонглеры словами и содержательные «патологоанатомы» выдернули и препарировали слово «гетто», довольно однозначное.

На самом деле, именно россияне создали привилегированные условия для развития своего языка. Ведь законодательство РФ требует от всех, кто претендует на жизнь, работу или учебу в этой стране предоставить сертификат о владение русским, знании истории России и основ законодательства», - подчеркнул артист, добавив, что в РФ даже от только что прибывших иностранцев требуют погружения в языковое пространство страны. И одновременно отрицают утверждения украинства в Украине.

Лидер «ВВ» описал ситуацию, во время которой обсуждал тему, которая стала достаточно резонансной. Это общение происходило во время встречи со студентами.

Кроме того, исполнитель представил свою версию решения языкового вопроса.

«Считаю, что наше государство должно предоставить украинцам больше возможностей освоить родной язык. Но, если часть граждан не способны его выучить, то они сами себя обрекают на асоциальную перспективу... Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского.

Следовательно, мое несколько ироничное предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, и сформулированное конспирологами-технологами как «гетто», - значительно гуманнее, чем российская действительность», - подытожил артист.