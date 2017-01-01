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Олег Винник во время концерта

Что думает Олег Винник о семье, счастье, песнях, шоу-бизнесе и личной жизни. Также «Скотч» сделал подборку лучших песен музыканта

Олег Винник появился на украинской сцене всего несколько лет назад. Но за это время сделал невероятную карьеру в шоу-бизнесе. Например, в 2017 году накануне 8 Марта певец давал несколько концертов день за днем, без перерыва.

За несколько месяцев артист может «отыграть» до 20 концертов. Феноменальная популярность, как для музыканта, чьи клипы и синглы крутят довольно редко по телевидению и радио. Тем не менее, у Винника есть своя категория преданных поклонников, наличие которых не зависит от присутствия в масс-медиа.

Олег Винник: правила жизни, цитаты и песни

Олег Винник считает украинские песни самыми душевными в мире

«Скочт» сделал подборку цитат украинского артиста, которые помогут лучше узнать Олега Винника. Также мы подготовили для вас «плей-лист» лучших песен музыканта. В этом материале вы найдете:

Кратка справка

Дата рождения 31.07.1973 Место рождения Черкасская область, Украина Национальность Украинец Профессия певец, композитор, музыкант, поэт, актер Голос тенор-баритон Жанр поп-музыка

О премиях

«Есть продукт, есть песня, подходит она радио­станции - ее крутят, не подходит - не крутят. Что же касается наград, я по старинке считаю: главная награда для артиста - это зал, полный зрителей, искренне внимающих твоему искусству. Разве не так? Думайте о полной отдаче в своей профессии, тогда и не придется мечтать ни о каких наградах».

О Евровидении

«Важен ли этот конкурс для артиста? Думаю, что да - для промо, для амбиций. Но если проанализировать результаты «Евровидения», то мое мнение, что никогда оно не было для артистов серьезным толчком в творчестве. Практически никто из его победителей за 60 лет не стал мировой или хотя бы востребованной звездой. АВВА и Селин Дион - это, скорее, исключения».

О счастье

Концерт Олега Винника во дворце «Украина», Киев, 2016 год.

«В 25 лет меня делала счастливым полная внутренняя свобода, я был оторванным, безбашенным, шел вперед, не ведая опасности. Сегодня я счастлив каждый день чему-то новому учиться и наслаждаться тем, что имею. Это же так просто, но, к сожалению, я мало вижу по-настоящему счастливых людей. Вечно людям чего-то не хватает».

О личной жизни

«Я продолжаю думать, что самый лучший способ быть счастливым в личной жизни - это искать человека, найти и «взращивать» его под себя. Я не говорю, что с милым рай и в шалаше, но прийти на готовенькое, а потом говорить, что он такой-сякой… А как ты хотела? Он - личность, он сделал себя, без тебя. А что ты сделала для этого? Никому не в обиду. Это жесткий, но адекватный подход к жизни».

О семейной жизни

Олег Винник и поклонница

«Подготовка к семейной жизни должна быть ответственной, чтобы не было разводов, чтобы не было, как в моей песне поется: «День - щоб одружитись, вік - щоб розлучитись». А главное - дарить любовь друг другу. Я в этом смысле очень счастливый человек - сколько ее в жизни своей получаю! Даже не знаю, как за это Бога благодарить».

О песнях

«Мне не нужно прыгать с парашютом для того, чтобы написать новую песню. Я не искал и не ищу вдохновения. Пока Господь Бог дает, я творю. Нужно постараться продержать как можно дольше это чувство счастья, наслаждения и святости каждого момента – когда ты просыпаешься каждое утро, а тебя «колбасит», тебе хочется жить, творить, ты не можешь сидеть на месте. Если в тебе есть этот огонь, если он будет всю жизнь гореть – значит, ты будешь всю жизнь работать и творить. А когда огонь уже потух или тухнет, и ты не можешь ничего сделать, что тогда нужно фитиль поджечь или пинок себе дать?!».

О мюзиклах

Олег Винник в образе

«Во время второй поездки в Германию я впервые увидел плакат мюзикла «Фантом». Я тогда вообще не представлял, что такое мюзикл, у нас было понятие только «оперетта». Я поставил себе за цель попасть на сцену и иметь свободные руки – как это быть свободным и не держать в руке микрофон. Я уже точно понимал, что это мое. Так все и случилось. В 1998 году я получил первый контракт, начал ездить по прослушиваниям. Так все и началось».

О шоу-бизнесе

Олег Винник и солист группы «ТИК» Виктор Бронюк

«Надо быть довольным самим собой и понимать, зачем мы живем на этой земле. Мы в среднем живем 70 лет. Некоторые люди даже не успевают что-то хорошее сказать человеку, потому что заняты или агрессивны. Шоу-бизнес немного отличается, там есть рамки, есть форматы. Я изначально говорил, что в нашей стране такого понятия, как «шоу-бизнес», не существовало. Когда начал погружаться и учить, оказалось, его и нет. В принципе его нет, есть кошельки. Правда, люди начинают понимать уже сегодня, что за деньги можно показать что угодно».

Об украинском фольклоре

«По моему мнению, украинский фольклор, украинские песни настолько душевные, что с этим не может сравниться ни одна другая страна, это невозможно передать словами. Поверьте мне как человеку, который много лет прожила за границей».

Лучшие песни Олега Винника

В плей-лист входит семь самых популярных песен Олега Винника.

По материалам: КП, Сегодня, Репортер, Сільське життя.