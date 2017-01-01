Олег Винник: Меня не раз приглашали выступить в России, но я отказался от всех предложений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Популярный певец Олег Винник рассказал, почему отказался от концертов в России

Известный украинский исполнитель Олег Винник рассказал, что он отверг предложения выступить в России с концертами. Об этом он заявил во время своего интервью изданию «Сегодня».

«Моя позиция такова: я никуда не еду и работаю в своей стране. Меня не раз приглашали в Россию с турами, на корпоративы, но я отказался от всех предложений. Каждый сам принимает решение, куда ехать работать и зарабатывать. Мне кажется, мы, артисты, должны по-другому подходить к этому – больше посвящать времени и сил для того, чтобы вокруг был мир», - отметил Винник.

По словам певца, для него также важно, что на его концерты приходят украинские военнослужащие. «Ко мне на концерты часто приходят военнослужащие, а в городах-курортах часто бывают ребята, которые проходят реабилитацию. Для меня это очень важно – видеть на своих концертах людей в военной форме, но пиариться на этом я не хочу», - добавил артист.