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    Олег Винник наконец-то расскажет о своей любви

    • Сьогодні, 13:54
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    Олег Винник
    Олег Винник

    Известный украинский певец станет героем самого необычного выпуска «Говорить Україна»

    Феномен украинской эстрады Олег Винник ранее не принимал участие в телевизионных проектах, но для социального ток-шоу певец сделал исключение. Появление артиста в студии «Говорить Україна»подготовили специально для всех зрителей к пятилетию программы.

    В эфире телеканала «Украина» певец ответит на самые интересные вопросы зрителей и расскажет о своей любви.

    «Участие в ток-шоу для меня очень волнительно. Я пришел в студию, неся позитив людям. Надеюсь, те, кто соберется возле телеэкранов, испытают весь спектр эмоций, которые пережили мы», - прокомментировал Олег Винник.

    В эксклюзивном интервью певец поделится самыми интересными подробностями из своей жизни: как начиналась его карьера, почему он не виделся с родными 6 лет, а также приоткроет тайну создания песни «Нино». 

    Ответы на эти и другие вопросы зрители узнают 20 апреля в эфире юбилейного выпуска ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина».

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